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В Туле отремонтировали ул. Рязанскую и трамвайные пути на ул. Коминтерна

В Туле отремонтировали ул. Рязанскую и трамвайные пути на ул. Коминтерна

Всего в областной столице отремонтировали более тысячи кв. м. дорожного полотна.

В выходные дни в Туле проводятся плановые работы. С целью снижения заторовых и предзаторовых ситуаций мероприятия проводят в ночное время. 

Ход работ по поручению Дмитрия Миляева проинспектировал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Так, в ночь с пятницы на субботу 6 бригад отремонтировали участки более 1 тыс. кв. м на улицах Коминтерна, Союзной, Менделеевской, Рязанской, Ф. Смирнова и Октябрьской.

Также в ночь проводилась замена рельсошпальной решётки протяженностью 25 метров по ул. Коминтерна в районе ТЮЗ. Сегодня, 10 апреля, планируется закончить мероприятия по асфальтированию данного участка.

Кроме этого, в областной столице начата работа по нанесению дорожной разметки.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 19:42 −2
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