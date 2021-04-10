В Туле отремонтировали ул. Рязанскую и трамвайные пути на ул. Коминтерна

Всего в областной столице отремонтировали более тысячи кв. м. дорожного полотна.

В выходные дни в Туле проводятся плановые работы. С целью снижения заторовых и предзаторовых ситуаций мероприятия проводят в ночное время.

Ход работ по поручению Дмитрия Миляева проинспектировал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Так, в ночь с пятницы на субботу 6 бригад отремонтировали участки более 1 тыс. кв. м на улицах Коминтерна, Союзной, Менделеевской, Рязанской, Ф. Смирнова и Октябрьской.

Также в ночь проводилась замена рельсошпальной решётки протяженностью 25 метров по ул. Коминтерна в районе ТЮЗ. Сегодня, 10 апреля, планируется закончить мероприятия по асфальтированию данного участка.

Кроме этого, в областной столице начата работа по нанесению дорожной разметки.