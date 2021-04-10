В Туле завершился отборочный этап Всероссийского турнира Ночной хоккейной лиги

10 апреля в Ледовом дворце Тулы прошла торжественная церемония закрытия 10-го сезона Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он отметил, что по инициативе Губернатора Алексея Дюмина разработана программа развития хоккея.

- На сегодняшний день в регионе семь крытых ледовых арен. В этом году их количество увеличится до десяти за счёт ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов в Туле, Щёкино и Ефремове. Наша цель – создать необходимые условия для занятия хоккеем, как профессиональным, так и массовым, – сказал министр.

Победителям соревнований вручили награды. Мероприятие завершилось гала-матчем между сборными любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Соревнования Ночной хоккейной лиги проводятся Федерацией хоккея при поддержке Губернатора Алексея Дюмина, министерства спорта Тульской области и «ГК Полипласт».

На финальном этапе, который пройдет в Сочи, наш регион представит команда «Факел» из Алексина.