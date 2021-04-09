В России начнется тестирование цифрового рубля

На первом этапе совместно с кредитными организациями Банк России займется тестированием наиболее простых операций с цифровым рублем — переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. Затем, когда станет ясно, что участники рынка понимают, как работает система, а ЦБ увидит, что новый инструмент не создает проблем с ликвидностью, начнется тестирование более сложных операций — переводов в оплату налогов или поступления бюджетных выплат.

Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова пояснила, что платформа этого нового инструмента, обладающего свойствами и наличных, и безналичных денег, предоставит всем клиентам одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка обслуживания. Так, на данный момент при совершении платежа или перевода через мобильное приложение пользователь вынужден делать это по правилам конкретной кредитной организации, которая сама назначает комиссии и выбирает условия. Тогда как платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ. В итоге клиент, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет «бесшовно» пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий.

Скоробогатова пояснила, что на одного клиента может открываться один кошелек. Однако для офлайн-операций рассматривается вариант внедрения дополнительного, который будет «храниться» на телефоне пользователя по аналогии с физическим вариантом. На данный момент для минимизации рисков ЦБ разрабатывает механизм, который позволит восстановить средства в случае потери гаджета.