Самые «убитые» дороги Тулы: море грязи на улице Кирова

Фото Елены Цвыги.

Елена Цвыга прислала в наш паблик ВК фото своего двора.

– Вот такая картина возле нашего дома №180 по ул. Кирова. Для того чтобы вынести мусор, жильцам приходится осваивать технику прыжков через лужи! В общем, чистеньким никто не останется. Реками жидкой грязи нас не удивить, но такое – впервые. Раньше была просто огромная лужа, потом, не совсем понятно зачем, нам завезли песок с глиной. И стало «совсем хорошо». Мучает вопрос: куда обращаться за помощью, чтобы реально что-то сделали? Это же просто трясина…

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.