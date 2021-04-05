Волейбольная «Тулица» победила в третьем матче подряд: фоторепортаж

Волейболистки «Тулицы» добыли третью домашнюю победу подряд. Накануне спортсменки принимали на своей площадке в УСК «Новое поколение» команду «Заречье-Одинцово». Тулячки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:23).

Лучшим игроком матча стала Амага Джиоева.

Напомним, в пятницу «Тулица» обыграла челябинское «Динамо-Метар», в субботу — нижегородскую «Спарту».

– Три недели подготовки привели к тому, что мы выиграли все три матча, — отметил тренер ВК «Тулица» Александр Перепелкин.

Команду и болельщиков с завершением сезона в Суперлиге поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Игры были непростыми, соперники – серьезными, но наши девушки сыграли достойно. Навыки, которые они приобрели в этом сезоне, станут им хорошим подспорьем в следующем. Спасибо им за упорство и настоящий бойцовский характер. А всем болельщикам – за активную поддержку команды. Девчата, мы с вами, так держать!