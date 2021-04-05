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Волейбольная «Тулица» победила в третьем матче подряд: фоторепортаж

Волейбольная «Тулица» победила в третьем матче подряд: фоторепортаж

Тулячки обыграли соперниц из «Заречье-Одинцово».

Волейболистки «Тулицы» добыли третью домашнюю победу подряд. Накануне спортсменки принимали на своей площадке в УСК «Новое поколение» команду «Заречье-Одинцово». Тулячки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:23).

Лучшим игроком матча стала Амага Джиоева.

Напомним, в пятницу «Тулица» обыграла челябинское «Динамо-Метар», в субботу — нижегородскую «Спарту».

– Три недели подготовки привели к тому, что мы выиграли все три матча, — отметил тренер ВК «Тулица» Александр Перепелкин.

Команду и болельщиков с завершением сезона в Суперлиге поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Игры были непростыми, соперники – серьезными, но наши девушки сыграли достойно. Навыки, которые они приобрели в этом сезоне, станут им хорошим подспорьем в следующем. Спасибо им за упорство и настоящий бойцовский характер. А всем болельщикам – за активную поддержку команды. Девчата, мы с вами, так держать!

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"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 55
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 56
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 57
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 58
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 59
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 60
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 61
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 62
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 63
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 64
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 65
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 66
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 67
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 68
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 69
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"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 71
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"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 74
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 75
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 76
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 77
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 78
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 79
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 80
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 81
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 82
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 83
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 84
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 85
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 86
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 87
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 88
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 89
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 90
"Тулица" - "Заречье-Одинцово", Фото: 91
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:00 +5
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