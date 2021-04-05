Тулячка Екатерина Милованова претендует на место в отряде космонавтов

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Девушка участвует в кастинге на роль в фильме «Вызов», съёмки которого пройдут на МКС.

Первый канал объявил конкурс на главную роль в фильме «Вызов». Это первый отечественный кинопроект, который будет снят в космосе. Заявку на участие подала Екатерина Милованова из Щекино. Девушка служит в местном отделе полиции, она мастер спорта по подводной борьбе, занимается лыжами, футболом, парашютным спортом, ходит в походы.

Сейчас Екатерина уже прошла несколько этапов конкурсного отбора и ждет вызова в Роскосмос, чтобы обсудить детали своего возможного полета. В кастинге участвовали 3000 человек, и совсем скоро станет известно, кто исполнит главную роль, затем отберут дублера актрисы.

Перед полетом актеры полгода будут тренироваться и проходить обучение. В октябре они отправятся на МКС, где проведут 12 суток на орбите с экипажем станции.