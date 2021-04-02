В Тульской области с использованием эскроу-счетов проданы 82 квартиры

Их владельцы уже получили ключи, а застройщики – деньги.

Туляки разместили на счетах эскроу более 5 млрд рублей. Такие данные приводит региональное отделение Банка России. За полтора года существования этого финансового инструмента, жители нашего региона открыли 1879 счетов эскроу.

Уже построены и сданы в эксплуатацию 82 квартиры, деньги с эскроу счетов поступили застройщикам, а владельцы жилья получили ключи.

– Покупая жилье в новостройке, гражданин может быть спокоен. Если дом по каким-то причинам не построят, средства, которые находятся на эскроу-счете, будут полностью возвращены покупателю, – пояснил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

На счета эскроу, где размещены средства в сумме до 10 млн рублей, распространяется государственная гарантия сохранности. Она будет действовать, даже если банк лишится лицензии.