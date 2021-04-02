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Самые «убитые» дороги Тулы: идём в парк, ломая ноги на ул. Маргелова
Фото: пользователь san

Самые «убитые» дороги Тулы: идём в парк, ломая ноги на ул. Маргелова

Публикуем письмо нашего пользователя san.

Ещё один претендент на звание самой «убитой» улицы Тулы — ул. Маргелова, по которой прошёлся наш постоянный читатель и пользователь Myslo san.

— А вот так выглядит «главная артерия», ведущая к облагороженному Платоновскому парку — тротуар ул. Генерала Маргелова. Не самая проходная улица города, так как большинство гостей приезжает в парк на автомобилях, но одна из самых убитых для жителей окрестных домов, на мой взгляд, — пишет автор.

Галерея
"Убитая" улица Генерала Маргелова, Фото: 1
"Убитая" улица Генерала Маргелова, Фото: 2
"Убитая" улица Генерала Маргелова, Фото: 3
"Убитая" улица Генерала Маргелова, Фото: 4
"Убитая" улица Генерала Маргелова, Фото: 5
"Убитая" улица Генерала Маргелова, Фото: 6
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Сначала тротуар пронзило «землетрясение», а затем на улицу упала «аварийно-коммунальная бомба» — зимой прорвало трубу, все раскопали, а затем сделали по принципу «и так сойдёт».

По этой улице многие жители района раньше ходили в парк, летом было много мам с колясками, но теперь по ней ходят только «любители» поломать ноги. Кстати, дорогу на этом участке, по словам нашего читателя, делали больше 25 лет назад.

 
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
 
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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