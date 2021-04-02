Самые «убитые» дороги Тулы: идём в парк, ломая ноги на ул. Маргелова

Фото: пользователь san

Ещё один претендент на звание самой «убитой» улицы Тулы — ул. Маргелова, по которой прошёлся наш постоянный читатель и пользователь Myslo san.

— А вот так выглядит «главная артерия», ведущая к облагороженному Платоновскому парку — тротуар ул. Генерала Маргелова. Не самая проходная улица города, так как большинство гостей приезжает в парк на автомобилях, но одна из самых убитых для жителей окрестных домов, на мой взгляд, — пишет автор.

Сначала тротуар пронзило «землетрясение», а затем на улицу упала «аварийно-коммунальная бомба» — зимой прорвало трубу, все раскопали, а затем сделали по принципу «и так сойдёт».

По этой улице многие жители района раньше ходили в парк, летом было много мам с колясками, но теперь по ней ходят только «любители» поломать ноги. Кстати, дорогу на этом участке, по словам нашего читателя, делали больше 25 лет назад.

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru . Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.