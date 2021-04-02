Самые «убитые» дороги Тулы: идём в парк, ломая ноги на ул. Маргелова
Публикуем письмо нашего пользователя san.
Ещё один претендент на звание самой «убитой» улицы Тулы — ул. Маргелова, по которой прошёлся наш постоянный читатель и пользователь Myslo san.
— А вот так выглядит «главная артерия», ведущая к облагороженному Платоновскому парку — тротуар ул. Генерала Маргелова. Не самая проходная улица города, так как большинство гостей приезжает в парк на автомобилях, но одна из самых убитых для жителей окрестных домов, на мой взгляд, — пишет автор.
Сначала тротуар пронзило «землетрясение», а затем на улицу упала «аварийно-коммунальная бомба» — зимой прорвало трубу, все раскопали, а затем сделали по принципу «и так сойдёт».
По этой улице многие жители района раньше ходили в парк, летом было много мам с колясками, но теперь по ней ходят только «любители» поломать ноги. Кстати, дорогу на этом участке, по словам нашего читателя, делали больше 25 лет назад.
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.