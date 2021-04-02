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В Донском в исправительную колонию привезли православную фотовыставку
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В Донском в исправительную колонию привезли православную фотовыставку

Осужденных также посетил протоиерей Игорь Бабухин.

В исправительной колонии № 5 в УФСИН России по Тульской области, расположенной в Донском, проходит фотовыставка, посвященная новомученикам тульской земли.

Она открыта в пенитенциарном учреждении по инициативе служителей Троицкого храма, находящегося в селе Супонь Узловского района. На открытии фотовыставки протоиерей Игорь Бабухин провел беседу с осужденными и рассказал о знаковых моментах в современной истории нашей страны.

В экспозиции представлены архивные фотографии, фрагменты личной переписки и документы, касающиеся конкретных людей, признанных новомучениками. Выставка будет работать на протяжении всего Великого поста, вплоть до празднования Святой Пасхи.

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