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Внимание: в Туле поднимется сильный ветер порывами до 17 м/с

Внимание: в Туле поднимется сильный ветер порывами до 17 м/с

МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 30 марта и до 21.00 31 марта на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра порывами 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • машину паркуйте вдали от деревьев и рекламных щитов,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения,
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

 

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