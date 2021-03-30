Внимание: в Туле поднимется сильный ветер порывами до 17 м/с
МЧС объявило метеопредупреждение.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 30 марта и до 21.00 31 марта на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра порывами 12−17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- машину паркуйте вдали от деревьев и рекламных щитов,
- находясь на улице, обходите шаткие строения,
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.
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