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Тульские заключенные отреставрировали списанный вертолет МИ-8
По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области

Тульские заключенные отреставрировали списанный вертолет МИ-8

Отреставрированный фюзеляж МИ-8 готов к эксплуатации в мирных целях.

Осужденные, трудоустроенные в авторемонтной мастерской производственного участка исправительной колонии № 7 (Щекинский район), завершили ремонтные и реставрационные работы. Они восстановили внешний вид списанного вертолета, провели кузовные и лакокрасочные работы.

Отслужившая свой боевой век «грозная машина» ждет своего часа, чтобы в преддверии Дня Победы стать частью экспозиции военной техники в музее под открытым небом в парке Памяти и Славы в Новомосковске.  

В исправительную колонию № 7 корпус вертолета МИ-8 в разобранном виде поступил летом прошлого года. По договоренности с представителями ветеранской организации «РСВА», которые обратились к руководству УФСИН за помощью, мастера учреждения № 7 взялись за работу.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:15 +2
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