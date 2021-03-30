Тульские заключенные отреставрировали списанный вертолет МИ-8

По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области

Осужденные, трудоустроенные в авторемонтной мастерской производственного участка исправительной колонии № 7 (Щекинский район), завершили ремонтные и реставрационные работы. Они восстановили внешний вид списанного вертолета, провели кузовные и лакокрасочные работы.

Отслужившая свой боевой век «грозная машина» ждет своего часа, чтобы в преддверии Дня Победы стать частью экспозиции военной техники в музее под открытым небом в парке Памяти и Славы в Новомосковске.

В исправительную колонию № 7 корпус вертолета МИ-8 в разобранном виде поступил летом прошлого года. По договоренности с представителями ветеранской организации «РСВА», которые обратились к руководству УФСИН за помощью, мастера учреждения № 7 взялись за работу.