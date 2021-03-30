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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 88 заболевших и 11 смертей
Фото из архива MySlo

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 88 заболевших и 11 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки коронавирус диагностирован у 88 жителей Тульской области. 90 человек полностью выздоровели, 11 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 36 146 жителей региона, 33 565 из них успешно победили вирус. 1535 пациентов скончались.

Всего по состоянию на 30 марта 2021 года в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 442 летальных исхода, выздоровели 4 155 996 человек.

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