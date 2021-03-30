новости
новости
Регистрация
Один этап и наблюдатели в машине: как с 1 апреля будут экзаменовать водителей

Один этап и наблюдатели в машине: как с 1 апреля будут экзаменовать водителей

Тульская Госавтоинспекция напоминает об изменениях в Правилах проведения экзаменов на право управления и выдаче водительских удостоверений.

Теперь кандидаты в водители будут сдавать экзамен за один этап: «город» и «площадку» объединили. Инспекторы будут оценивать знания и навыки учеников в условиях реального дорожного движения.

Отменены заранее известные экзаменационные маршруты – заранее выучить знаки и повороты не получится. Теперь можно будет знать лишь примерный перечень улиц и территорий, на которых будут принимать экзамен. Эти изменения касаются только  кандидатов в водители категорий В, С, Д и Е, мотоциклисты будут сдавать экзамен по прежним правилам.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. Есть и грубые ошибки, при допущении которых экзамен будет сразу же завершен, к ним относится использование телефона во время движения и непристегнутый ремень. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно, как и прежде, набрать менее пяти штрафных баллов.

Еще одним нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут быть другие ученики,  ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций и автошкол. Наблюдатели помогут разрешить спорные и неоднозначные ситуации.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 07:42 0
Другие статьи по темам
Событие
экзаменация водителейэкзамены в ГИБДДновые правилаводителитульская Госавтоинспекция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов
«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов
Погода в Туле 31 марта: дождливо, ветрено и прохладно
Погода в Туле 31 марта: дождливо, ветрено и прохладно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.