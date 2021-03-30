Один этап и наблюдатели в машине: как с 1 апреля будут экзаменовать водителей

Теперь кандидаты в водители будут сдавать экзамен за один этап: «город» и «площадку» объединили. Инспекторы будут оценивать знания и навыки учеников в условиях реального дорожного движения.

Отменены заранее известные экзаменационные маршруты – заранее выучить знаки и повороты не получится. Теперь можно будет знать лишь примерный перечень улиц и территорий, на которых будут принимать экзамен. Эти изменения касаются только кандидатов в водители категорий В, С, Д и Е, мотоциклисты будут сдавать экзамен по прежним правилам.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. Есть и грубые ошибки, при допущении которых экзамен будет сразу же завершен, к ним относится использование телефона во время движения и непристегнутый ремень. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно, как и прежде, набрать менее пяти штрафных баллов.

Еще одним нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут быть другие ученики, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций и автошкол. Наблюдатели помогут разрешить спорные и неоднозначные ситуации.