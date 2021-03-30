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«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов
Кадр из видео

«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов

Водители проигнорировали негорящую стрелку, разрешающую поворот налево.

Начинаем новый день с нашей спецрубрики «Накажи автохама». В этот раз в поле зрения регистратора нашего читателя оказались сразу два торопыги: они проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Место действия – пересечение улиц Металлургов и Гастелло, время – 27 марта, 18.02. Автомобиль с регистратором останавливается на красный сигнал светофора в правом ряду. Горит зеленая стрелка, разрешающая поворот налево.

Спустя некоторое время стрелка гаснет, но водители автобуса с госномером Р908НС71 и Renault Sandero с номером У167УЕ71, видимо, очень спешат и проезжают перекресток на запрещающий сигнал светофора.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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