«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов

Кадр из видео

Начинаем новый день с нашей спецрубрики «Накажи автохама». В этот раз в поле зрения регистратора нашего читателя оказались сразу два торопыги: они проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Место действия – пересечение улиц Металлургов и Гастелло, время – 27 марта, 18.02. Автомобиль с регистратором останавливается на красный сигнал светофора в правом ряду. Горит зеленая стрелка, разрешающая поворот налево.

Спустя некоторое время стрелка гаснет, но водители автобуса с госномером Р908НС71 и Renault Sandero с номером У167УЕ71, видимо, очень спешат и проезжают перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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