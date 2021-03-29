«Зацеперы» на каникулах: тульские железнодорожники проводят рейды возле школ

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В дни весенних школьных каникул на Московской железной дороге проводится профилактическая акция «Безопасность». Во время отдыха дети больше времени проводят на улице без контроля взрослых, нередко выбирая местом для игр железную дорогу.

Число случаев детского железнодорожного травматизма за год выросло с 8 до 11. Большинство эпизодов зарегистрировано в Московской области. Железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется железнодорожным участкам, расположенным рядом со школами.

Основные нарушения – хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытка залезть на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, прослушивая музыку через наушники. Ещё одно опасное развлечение – кататься на поездах, цепляясь за вагоны.

Московская железная дорога призывает всех соблюдать правила личной безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры. Если вы увидели молодых людей, катающихся на крышах вагонов и подножках электропоездов, немедленно сообщите об этом сотрудникам охраны, полиции или машинисту. От вашего неравнодушия зависят жизни детей!