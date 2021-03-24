В Белеве после ремонта открыли отделение детского реабилитационного центра

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

После капитального ремонта в Белеве открылось детское стационарное отделение в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних № 2. Этот центр обслуживает Арсеньевский, Белевский, Одоевский, Плавский и Суворовский районы.

В каждом районе работает отделение помощи семье и детям, а в Суворове – полустационарное отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Стационарные отделения для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, теперь есть в Одоеве и Белеве.

– По поручению Алексея Дюмина планомерно создается комфортная инфраструктура для детства. Ремонт всех социально-реабилитационных центров проводится комплексно: капитально ремонтируется здание, закупается необходимое оборудование и мебель, благоустраивается прилегающая территория, – сказала зампред правительства Ольга Гремякова.

Стационарное отделение в Белеве реконструировано по квартирному типу. Теперь здесь три квартиры с прихожими, кухнями, санузлами, гостиными, комнатами для мальчиков и девочек. Отделение рассчитано на 21 место, сейчас там проживают 19 детей.