Разъяснение: должен ли учитель ставить оценки за ВПР в журнал?

График проведения ВПР каждая школа составляет самостоятельно. О том, для чего нужны эти проверочные и могут ли они проводиться во время каникул, рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

- График составляется каждым образовательным учреждением самостоятельно, но минуя время весенних каникул. В этот период ВПР не проводится. Что касается оценивания результатов этих работ, то в приказе, регламентирующем график ВПР, должно быть указано, каким образом будет проводиться их оценивание. То есть будут ли учитываться результаты ВПР как текущая оценка и будут ли влиять на итоговую оценку за четверть, полугодие и год. По решению руководства школы оценки за ВПР могут не учитываться при выставлении итоговых оценок ученикам, а стать предметом для размышления и лишь показателем работы педагогического коллектива. Собственно, основная цель ВПР — не поставить оценку ребенку, учителю или директору.

Мы не составляем на основании ВПР рейтингов образовательных учреждений, цель этих работ — дать информацию учителям и руководству школы, весь ли материал усваивают ученики по тому или иному предмету, нужно ли какому-то из них уделить дополнительное внимание.

Алевтина Шевелева подчеркнула, что задача ВПР — максимально объективно дать информацию о качестве образования.

- Выборочная проверка проводится по всем школам Рособрнадзором. В ходе нее сравниваются результаты ВПР и итоговых экзаменов, и на основании этого делается вывод о работе учителей, — уточнила министр.