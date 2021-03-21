новости
новости
Регистрация
Разъяснение: должен ли учитель ставить оценки за ВПР в журнал?

Разъяснение: должен ли учитель ставить оценки за ВПР в журнал?

В школах Тульской области с 15 марта начались Всероссийские проверочные работы. Контрольный срез знаний будет вестись до 21 мая.

График проведения ВПР каждая школа составляет самостоятельно. О том, для чего нужны эти проверочные и могут ли они проводиться во время каникул, рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

- График составляется каждым образовательным учреждением самостоятельно, но минуя время весенних каникул. В этот период ВПР не проводится. Что касается оценивания результатов этих работ, то в приказе, регламентирующем график ВПР, должно быть указано, каким образом будет проводиться их оценивание. То есть будут ли учитываться результаты ВПР как текущая оценка и будут ли влиять на итоговую оценку за четверть, полугодие и год. По решению руководства школы оценки за ВПР могут не учитываться при выставлении итоговых оценок ученикам, а стать предметом для размышления и лишь показателем работы педагогического коллектива. Собственно, основная цель ВПР — не поставить оценку ребенку, учителю или директору.

Мы не составляем на основании ВПР рейтингов образовательных учреждений, цель этих работ — дать информацию учителям и руководству школы, весь ли материал усваивают ученики по тому или иному предмету, нужно ли какому-то из них уделить дополнительное внимание.

Алевтина Шевелева подчеркнула, что задача ВПР — максимально объективно дать информацию о качестве образования.

- Выборочная проверка проводится по всем школам Рособрнадзором. В ходе нее сравниваются результаты ВПР и итоговых экзаменов, и на основании этого делается вывод о работе учителей, — уточнила министр.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ВПРшколапроверочные работы
Люди
Алевтина Шевелева
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 22 марта отключат электроэнергию
Где в Туле 22 марта отключат электроэнергию
В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.