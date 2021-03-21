Где в Туле 22 марта отключат электроэнергию

22 марта специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле по ряду адресов с 9.00 отключат электроэнергию:

ул. Тимирязева, 95, 97, 97-а;

ул. М. Горького, 31, 33, 19, 29;

Красноармейский пр-т, 21, 21-а;

ул. Фрунзе, 7;

ул. Октябрьская, 248-а, 248-б, 224−262 (чётн.);

п. Горелки: ул. Большая, 4-а, 6-а; ул. Молодёжная, 16-а, 8-а, 1−37 (нечётн.), 2−30 (чётн.); Московское ш., 2-в, 80, 2-л, 2-и, 2-м, 2−60 (чётн.), 60-а; ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 34-а, 2−40; ул. Красноворотская, 1; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Ракетная, 4−12 (чётн.), 1−11 (нечётн.), 4-а, 8-а; ул. Горельская, 1−17 (нечётн.), 2−30 (чётн.), 6-а, 4-а, 15-а, 16-а, 18-а, 5-а, 7-а, 9-а; СНТ № 6 «ТОЗ»; СНТ № 3; СНТ № 4 «ТОЗ»; СНТ № 1 «Сантехника»; Солнечный мкр-н: 1-й Партизанский пр-зд, 22; 2-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 1−19 (нечётн.); 3-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 12, 14, 22, 1−9 (нечётн.); 4-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 3, 7; 5-й Солнечный пр-зд, 8; 6-й Солнечный пр-зд, 2, 4, 1, 3; 7-й Солнечный пр-зд, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 14;

Красноармейский пр-т, 2, 4, 6;

ул. Сойфера, 1, 4;

ул. Советская, 2, 8;

п. Косая Гора: ул. Демешковская, 2−36 (чётн.), 1−35 (нечётн.); ул. Зелёная, 1−11; ул. Шмидта, 6;

ул. Оружейная, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г;

ул. Тульского Рабочего полка, 104;

ул. Мира, 21, 23;

ул. К. Маркса, 117−173 (нечётн.), 128−154 (чётн.);

ул. Калинина, 1, 3;

ул. Кирова, 1−15 (нечётн.), 2;

ул. Епифанская, 126;

ул. Пирогова, 33−35 (нечётн.), 35-а, 46;

ул. Гоголевская, 3−41 (нечётн.), 10−54 (чётн.), 54-а;

ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64;

пр-т Ленина, 49;

11-й пр-зд, 3−19 (нечётн.), 2−22 (чётн.);

ул. Судейского, 50−68 (чётн.), 35−53 (нечётн.)

Мясново: ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а; 4-й пр-зд, 47, 64; ул. Кооперативная, 22;

п. Косая Гора: ул. Октябрьская, 3, 5, 7, 9, 11, 13.