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Жители Северной Мызы попросили водителей маршруток соблюдать расписание и сделать больше остановок

Жители Северной Мызы попросили водителей маршруток соблюдать расписание и сделать больше остановок

Жители на днях встретились с представителями администрации Тулы и компании перевозчика и обсудили вопросы транспортного обслуживания.

В ходе встречи начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Дмитрий Ярцев пояснил, что вопрос транспортного обслуживания микрорайона Северная Мыза находится на контроле в управлении. Сотрудники ведомства следят за соблюдением водителями расписания и корректным движением по маршруту.

Администрации города совместно с представителями застройщика предстоит разработать проект организации дорожного движения на улицах Северной Мызы, в рамках которого будет запланировано размещение дополнительных остановочных павильонов и дорожных знаков.

Кроме того, в строительный сезон в этом году будет нанесена на новом участке подъездной дороги к микрорайону горизонтальная дорожная разметка из износостойких материалов.

Ряд вопросов, обсужденных на встрече с жителями, прорабатывается структурными подразделениями администрации города Тулы.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:02 +2
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