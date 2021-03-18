Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Пролетарском районе Тулы разогнали уличных торговцев
На ул. Металлургов прошел рейд по противодействию незаконной торговле.
Рейд провели сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу. В итоге торговцы убрали свою продукцию с улицы Металлургов.
Администрация Тулы напомнила, что подобные рейды проводятся регулярно. Так, каждую неделю в Пролетарском районе по факту незаконной торговли составляют не менее 10 протоколов об административном правонарушении.
Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
В Тульской области на территории исправительной колонии перехватили квадрокоптер с мобильниками и симками