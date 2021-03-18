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В Пролетарском районе Тулы разогнали уличных торговцев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском районе Тулы разогнали уличных торговцев

На ул. Металлургов прошел рейд по противодействию незаконной торговле.

Рейд провели сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу. В итоге торговцы убрали свою продукцию с улицы Металлургов. 

Администрация Тулы напомнила, что подобные рейды проводятся регулярно. Так, каждую неделю в Пролетарском районе по факту незаконной торговли составляют не менее 10 протоколов об административном правонарушении.

Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 +2
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