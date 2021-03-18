«Накажи автохама»: кто не успел — тот опоздал

Туляк Александр А. прислал на редакционную почту кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как водитель «Лады» выезжает на перекресток в тот момент, когда загорается запрещающий сигнал светофора.

«Перекресток пр. Ленина и ул. Пушкинской. Дата и время на регистраторе верные», — объяснил автор ролика.

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