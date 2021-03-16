Статистика за сутки: в Тульской области 100 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 100 человек, 101 выздоровел, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 806 жителей региона, 32 236 вылечились, 1410 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 09:34, 23 1057 2
вчера, в 14:30, 17 1632 -2
вчера, в 12:50, 39 2185 2
вчера, в 11:13, 21 1379 -1
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