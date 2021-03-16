Статистика за сутки: в Тульской области 100 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 100 человек, 101 выздоровел, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 806 жителей региона, 32 236 вылечились, 1410 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: