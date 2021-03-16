В Туле на парковке на ул. Сойфера скончался 80-летний пенсионер
Причину его смерти предстоит установить экспертам.
Как стало известно Myslo, утром 16 марта около одного из домов на ул. Сойфера в Туле прохожие обнаружили лежащего в луже престарелого мужчину, который был в домашней одежде. Ему вызвали скорую, но прибывшим на место медикам оставалось лишь зафиксировать его смерть.
На данный момент установлено, что пенсионеру было 80 лет и он проживал в доме неподалеку. Предположительно, мужчина вышел из своего припаркованного автомобиля и в этот момент ему стало плохо. Причину смерти предстоит установить специалистам.
Другие статьи по темам
Событие
Место