Где в Туле 17 марта отключат электроэнергию

17 марта в Туле специалисты Тульских городских электрических сетей проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Майская, 3, 5, 7, 9;

ул. Пузакова, 32, 20-а, 24, 36, 20, корп. 2, 26, 28, 30, 22, 32, 20;

ул. М. Горького, 23, 25;

ул. Герцена, 50-а;

Мясново: ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 15-а, 2−8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 29; ул. Ликбеза, 1, 3, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 1-а, 3, 5, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Б. Кулига, 2, 39; ул. Н. Упская, 64, 66;

ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 15-а, 2−8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 29; ул. Ликбеза, 1, 3, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 1-а, 3, 5, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Б. Кулига, 2, 39; ул. Н. Упская, 64, 66; ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46;

ул. Гоголевская, 51-а;

25-й пр-д, 10, 12, 14, 1−17 (нечётн.), 2-а, 49;

10-й пр-д, 80−104 (чётн.), 95−123 (нечётн.);

22-й пр-д, 3−25 (нечётн.), 4−28 (чётн.);

23-й пр-д, 3−24; 31-й пр-д, 2−32 (чётн.);

12-й пр-д, 45−61, 47-а-56-а;

ул. Кап. Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Речная, 69−85 (нечётн.), 72−90 (чётн.);

28-й пр-д, 43, 56, 58; 24-й пр-зд, 1−21 (нечётн.), 2−24 (чётн.);

ул. Р. Зорге, 31, 33;

ул. Баженова, 27−39 (нечётн.), 32;

ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;

п. Михалково: ул. Колхозная, 48−118, 118-а (чётн.), 29−73 (нечётн.); пер. Колхозный, 2;

ул. Колхозная, 48−118, 118-а (чётн.), 29−73 (нечётн.); пер. Колхозный, 2; ул. Болдина, 103, 103-а, 107.