«Накажи автохама»: на ул. Нормандия-Неман продолжают нарушать ПДД и никого не боятся

Читатель снова прислал в рубрику «Накажи автохама» кадры нарушений правил дорожного движения на ул. Нормандия-Неман в Туле. На этот раз съемка велась утром в воскресенье, 14 марта.

«Сотрудники ГИБДД так и не реагируют. Всем всё равно, пока что-то серьезное не случится. Ул. Нормандия-Неман, 36 — создается аварийная ситуация. Такое чувство, что ПДД не существует», — написал автор видео.

Отметим, что в данном случае правила нарушают только те водители, которые оставили свои транспортные средства там, где есть сплошная линия разметки.

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