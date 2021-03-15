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«Накажи автохама»: на ул. Нормандия-Неман продолжают нарушать ПДД и никого не боятся

«Накажи автохама»: на ул. Нормандия-Неман продолжают нарушать ПДД и никого не боятся

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Читатель снова прислал в рубрику «Накажи автохама» кадры нарушений правил дорожного движения на ул. Нормандия-Неман в Туле. На этот раз съемка велась утром в воскресенье, 14 марта.
 
«Сотрудники ГИБДД так и не реагируют. Всем всё равно, пока что-то серьезное не случится. Ул. Нормандия-Неман, 36 — создается аварийная ситуация. Такое чувство, что ПДД не существует», — написал автор видео.
 
Отметим, что в данном случае правила нарушают только те водители, которые оставили свои транспортные средства там, где есть сплошная линия разметки.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:30 +1
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