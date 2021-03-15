В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша

Он состоится с 9 по 13 апреля.

Представляем программу второго международного фестиваля молодежных театров GingerFest. Пятница, 9 апреля 17.30 — Шествие в национальных костюмах по ул. Металлистов и Казанской набережной, 0+. Вход свободный. Городской концертный зал (Советская, 2): 18.30 — Welcome-zone, 0+. Вход свободный. 19.00 — Торжественная церемония открытия фестиваля, 0+. Вход свободный. 20.30 — Школа танцев «Mega Dance« (Тула), балет «Щелкунчик», 0+. Вход свободный. Суббота, 10 апреля Центр культуры и досуга (Металлургов, 22) 15.00 — Независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва), драма/вербатим «Фобус» (С. Беккет), 12+ 16.30 — Katastrofa clown (Италия), клоун-спектакль «Katastrofa show», 0+ 19.00 — Театр танца «Элегия» (Ясная Поляна), пластический спектакль «Двое на земле» (В. Полозкова, И. Зиедонис), 12+ Воскресенье, 11 апреля Центр культуры и досуга, (Металлургов, 22) 15.00 — Bojnourd theatre group (Иран), драма «Мать» (Х. Раббани), 12+ 16.30 — Antzoki Teatteri (Испания), мим-спектакль «Клоуны» (Т.Касла), 12+ 19.00 — G3 Theatre (Испания), драма «Metalhammer (Х. Куэро), 16+ 20.45 — Театральное сообщество Додеканеса «Quinta» (Греция), комедия «Брюзга» (Менандр), 16+ Понедельник, 12 апреля Городской концертный зал (Советская, 2) 16.00 — Пермский молодёжный театр (Пермь), сатирическая драма «Треплев. Возможно, склонен» (А.П. Чехов), 12+ 17.30 — Ансамбль эстрадного танца «Звёздный экспресс» (Тула), пластический спектакль «Чучело» (В. Железников), 6+ 19.15 — Театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень), пластический спектакль «60 ударов сердца» (К. Лагунов), 12+ 20.40 — Театр-студия «Гастион» (Курск), драма «Записки сумасшедшего» (Н.В. Гоголь), 16+ Вторник, 13 апреля Городской концертный зал (Советская, 2) 18.30 — Театр-студия «МЮСЛИ» (Тула), пластический спектакль «Мама Шамана» (Я.Мори), 6+ 20.30 — Торжественная церемония закрытия фестиваля, 0+. Вход свободный 22.00 — Фаер-шоу, 0+. Вход свободный

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