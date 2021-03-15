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МЧС предупреждает туляков о сильном тумане

МЧС предупреждает туляков о сильном тумане

Местами видимость снизится до 200 метров.

Ночью и утром 16 марта из-за тумана видимость на дорогах снизится до 200-700 метров. Об этом со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба регионального МЧС.   

Спасатели напоминают тулякам, что туман — это одно из самых опасных погодных явлений и оно может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Поэтому следует быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах как водителям, так и пешеходам.
 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:18 +6
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