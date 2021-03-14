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«Накажи автохама»: парковка на тротуаре

«Накажи автохама»: парковка на тротуаре

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

На этот раз в редакцию Myslo обратился житель Центрального округа, возмещенный парковкой машин у супермаркета.

- На Генерала Маргелова, 9 у супермаркета постоянно оставляют машины на тротуаре. Да еще и прямо под знаком «Остановка запрещена». Такая проблема в этом месте регулярна.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кроме этого, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: это парковка или остановка?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: это парковка или остановка?
11 марта, в 08:10, 27 2600 7
«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?
10 марта, в 18:01, 22 3447 5
«Накажи автохама»: Toyota Camry и обгон по встречке на перекрестке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Toyota Camry и обгон по встречке на перекрестке
10 марта, в 08:14, 46 5730 3
«Накажи автохама»: паркуемся как хотим и где хотим?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: паркуемся как хотим и где хотим?
8 марта, в 19:59, 95 4925 6
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