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Полицейские просят туляков сообщить, где торгуют смертью

Полицейские просят туляков сообщить, где торгуют смертью

Речь идет о традиционной Общероссийской акции, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков.

Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоится в Тульской области с 15 по 26 марта.
 
Акция проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, активизация деятельности по приему оперативной информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений от граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
 
УМВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефонного номера – 32-22-49.
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 22:22 0
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