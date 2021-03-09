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Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат и первенство России по тайскому боксу

Тульские спортсмены завоевали путевки на чемпионат и первенство России по тайскому боксу

Соревнования пройдут в Кемерово.

В Московской области состоялся чемпионат и первенство ЦФО и СЗФО по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 25 регионов, в том числе и из Тульской области.

Спортсмены федерации тайского бокса нашего региона и спортивной школы «Восток» показали следующие результаты:

  • первое место заняли Артем Дьячков, Александр Савкин, Ульяна Хрисанова,
  • третье место — Ирина Зеленова, Алина Гиясова, Мурад Гиясов, Александр Бакланов, Бедел Пулатов.

Тульский спортсмен Артем Дьячков выполнил норматив мастера спорта России по тайскому боксу.

Все спортсмены отобрались на чемпионат и первенство России по тайскому боксу, который пройдет в начале мая в Кемерово. Тренируются наши боксеры у Абдула Малаалиева.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +2
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