Более 4 млн москвичей пригласили провести выходные в Тульской области

Жители Москвы и области – самые частые гости в нашем регионе.

Перед длинными выходными комитет Тульской области по развитию туризма и Московский метрополитен разослали пользователям мобильного приложения «Метро Москвы» пуш-уведомления с приглашением посетить Тульскую область. Такие сообщения получили 4,4 миллиона москвичей.

Тульская область успешно сотрудничает со столицей в разных сферах, и акция с приглашениями — продолжение этого партнерства.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Тульскую область посетили 1,134 млн человек. Большинство из них (63,7%) составили гости из Москвы и Московской области.