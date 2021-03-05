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Более 4 млн москвичей пригласили провести выходные в Тульской области

Более 4 млн москвичей пригласили провести выходные в Тульской области

Жители Москвы и области – самые частые гости в нашем регионе.

Перед длинными выходными комитет Тульской области по развитию туризма и Московский метрополитен разослали пользователям мобильного приложения «Метро Москвы» пуш-уведомления с приглашением посетить Тульскую область. Такие сообщения получили 4,4 миллиона москвичей.

Тульская область успешно сотрудничает со столицей в разных сферах, и акция с приглашениями — продолжение этого партнерства.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Тульскую область посетили 1,134 млн человек. Большинство из них (63,7%) составили гости из Москвы и Московской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:40 −6
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