В Центральную Россию вернутся 20-градусные морозы

Фото из архива Myslo.

В Центральную Россию вернутся крепкие морозы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, раннюю весну можно не ждать, снег будет таять до конца марта – начала апреля. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Вильфанда, единственное, что может ускорить процесс таяния, это приход устойчивого антициклона, при котором снежный покров начнет испаряться. Но пока приход такого циклона не прогнозируется.

Так, в Тульской области резко похолодает в понедельник, 8 марта. Ожидается -5°С днем и -7 ночью. Во вторник дневная температура воздуха опустится до -8°С, ночная – до -13°С. По прогнозам синоптиков, в ночь на 10 марта будет и вовсе -19°С.

А еще на следующей неделе ожидается снег.