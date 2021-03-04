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В Туле мужчина поругался с посетителями кафе и обматерил сотрудников Росгвардии

В Туле мужчина поругался с посетителями кафе и обматерил сотрудников Росгвардии

Кроме того, мужчина вел себя вызывающе.

Недавно на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из кафе на ул. Кутузова в Туле. На место происшествия направили экипаж вневедомственной охраны.
 
В кафе к сотрудникам обратился охранник. Он рассказал, что один из посетителей с признаками опьянения ведет себя вызывающе и вступает в словесный конфликт с другими посетителями.
 
«На требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия мужчина отреагировал нецензурной бранью. Правоохранители задержали 34-летнего жителя Москвы и передали его прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:57 +3
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