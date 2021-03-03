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Туляк незаконно устроил на своём участке автосвалку
Фото: министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

Туляк незаконно устроил на своём участке автосвалку

О нецелевом использовании земельного участка сообщили соседи мужчины.

В октябре прошлого года специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области в рамках муниципального земельного контроля провели проверку в деревне Крюково Пролетарского округа Тулы.

Поводом для этого стали жалобы местных жителей – они сообщили, что на одном из участков образовалась автосвалка. В результате выяснилось, что владелец участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, организовал там авторазборку и долгое время складировал там кузова машин.

Управлением Росреестра по Тульской области вынесено постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности с назначением штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского района Тульской области направила в суд исковое заявление об обязании мужчины привести участок в порядок и в дальнейшем использовать его по назначению.

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вчера, в 21:20 −2
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