Туляк незаконно устроил на своём участке автосвалку

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

В октябре прошлого года специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области в рамках муниципального земельного контроля провели проверку в деревне Крюково Пролетарского округа Тулы.

Поводом для этого стали жалобы местных жителей – они сообщили, что на одном из участков образовалась автосвалка. В результате выяснилось, что владелец участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, организовал там авторазборку и долгое время складировал там кузова машин.

Управлением Росреестра по Тульской области вынесено постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности с назначением штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского района Тульской области направила в суд исковое заявление об обязании мужчины привести участок в порядок и в дальнейшем использовать его по назначению.