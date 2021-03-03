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Где в Туле не будет света 4 марта

Где в Туле не будет света 4 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Демонстрации, 14-20, 54 (нечётн.), 27, 27 к. 1,
  • ул. Вересаева, 22,
  • Первомайский пр-д, 3-а,
  • ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 76,
  • ул. Революции, 1, 14, 19, 23, 25, 33-а,
  • ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,
  • пр-т Ленина, 49,
  • ул. М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • п. Южный: ул. Клубная, 15-25 (нечётн.), 27, 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26,
  • ул. Лесная, 1, 2.
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