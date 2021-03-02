На фото: фельдшеры Галина Скорик и Екатерина Усманова.
В Тульской области медики спасли 3-летнюю девочку, которая проглотила декоративный виноград
Ребенок мог задохнуться и умереть.
В Киреевском районе 3-летняя девочка проглотила пластиковые декоративные виноградины и начала задыхаться. Вызванная родителями скорая приехала на адрес всего через 7 минут. Фельдшеры Галина Скорик и Екатерина Усманова приняли решение применить прием Геймлиха. Это манипуляция, предназначенная для освобождения дыхательных путей от посторонних предметов.
«Угроза жизни маленькой пациентки миновала. Девочку доставили в педиатрическое отделение Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. Ее осмотрели педиатр и отоларинголог, госпитализация не потребовалась», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По словам врачей, чаще всего мелкие предметы проглатывают дети в возрасте до 5 лет. Самые опасные — это батарейки и магниты.
Если ребенок проглотил посторонний предмет, нужно прежде всего обратить внимание на его состояние: при слюноотделении, тяжелом дыхании, кашле и других подозрительных симптомах надо обратиться к врачу.
Если посторонний предмет оказался в дыхательных путях ребенка, нужно сразу вызывать скорую и не пытаться применить какие-либо приёмы первой помощи самостоятельно: в этом случае предмет может сместиться и вызывать непроходимость дыхательных путей.
Напомним, в августе прошлого года эта же бригада спасла жизнь женщине, которая попала под поезд.
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