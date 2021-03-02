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Под Тулой пьяный водитель автобуса устроил ДТП: пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой пьяный водитель автобуса устроил ДТП: пострадали два человека

Авария случилась в Узловском районе.

1 марта в 20.50 на 54-м километре автодороги Тула-Новомосковск 51-летний водитель автобуса ПАЗ, по предварительной информации, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Citroen С5.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водитель ПАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения (0,460 мг/л).

В ДТП пострадали два человека: водитель Citroen и его 21-летняя пассажирка. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 0
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