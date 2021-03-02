Плюс-минус пятачок

Случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Теперь за проезд водителю маршрутки надо передавать не два желтых кругляша по 10 рублей, а присовокуплять к ним пятачок: с 1 марта утверждена такса в размере 25 рублей наличными в один конец. Так закончилась протяженная дискуссия о том, сколько же на самом деле надо платить за проезд.

Повышение было неизбежным — это факт. Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Туле повышали аж в 2015 году. Как подсчитал областной Минтранс, за прошедшее время одни лишь горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали более чем на треть. В таких условиях речь фактически шла о выживании автотранспорта. В общем, повышать или не повышать — так вопрос уже не стоял. Для жителей Тулы гораздо актуальнее был вопрос: НА СКОЛЬКО будет повышена стоимость проезда?

Коммерческие перевозчики, напомним, настаивали на повышении как минимум в полтора раза — до 30 рублей. При этом заявляя, что реальная себестоимость поездки — где-то в районе 40 Но областное правительство, за которым и было последнее слово в этом вопросе, заняло достаточно взвешенную позицию — и избрало, можно так сказать, наиболее щадящий вариант.

Во-первых, плату за проезд увеличили лишь на четверть — до 25 рублей. Во-вторых, при оплате проезда на муниципальном транспорте банковской картой с вас возьмут лишь 21 рубль, а при оплате картой «Тройка» — даже 19 При этом стоимость проездного даже вообще сократилась на треть — с 1500 до 1000 рублей.

Наконец, уже 2 марта пришла еще одна новость: обладателям карты «Мир» до 30 июня будет предоставлена еще одна скидка, в дополнительный пятачок — то есть проезд будет стоить 16 рублей.

Понятно, что далеко не у всех туляков есть карты «Мир». А охват города муниципальным транспортом — мягко говоря, не всеобщий. И многим тулякам все-таки придется пользоваться маршрутками по новым, повышенным ценам.

Но с другой-то стороны: наверное, все это теперь дает нам более полновесное право не просто ждать, но и требовать положительных перемен в городском транспорте — наш дополнительный пятачок должен бы этому поспособствовать. Не так ли, господа транспортники?