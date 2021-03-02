Плюс-минус пятачок
В Туле повысилась стоимость проезда. Но варианты ездить по прежней цене (и даже дешевле!) остались.
Случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Теперь за проезд водителю маршрутки надо передавать не два желтых кругляша по 10 рублей, а присовокуплять к ним пятачок: с 1 марта утверждена такса в размере 25 рублей наличными в один конец. Так закончилась протяженная дискуссия о том, сколько же на самом деле надо платить за проезд.
Повышение было неизбежным — это факт. Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Туле повышали аж в 2015 году. Как подсчитал областной Минтранс, за прошедшее время одни лишь горюче-смазочные материалы и запчасти подорожали более чем на треть. В таких условиях речь фактически шла о выживании автотранспорта. В общем, повышать или не повышать — так вопрос уже не стоял. Для жителей Тулы гораздо актуальнее был вопрос: НА СКОЛЬКО будет повышена стоимость проезда?
Коммерческие перевозчики, напомним, настаивали на повышении как минимум в полтора раза — до 30 рублей. При этом заявляя, что реальная себестоимость поездки — где-то в районе 40 Но областное правительство, за которым и было последнее слово в этом вопросе, заняло достаточно взвешенную позицию — и избрало, можно так сказать, наиболее щадящий вариант.
Во-первых, плату за проезд увеличили лишь на четверть — до 25 рублей. Во-вторых, при оплате проезда на муниципальном транспорте банковской картой с вас возьмут лишь 21 рубль, а при оплате картой «Тройка» — даже 19 При этом стоимость проездного даже вообще сократилась на треть — с 1500 до 1000 рублей.
Наконец, уже 2 марта пришла еще одна новость: обладателям карты «Мир» до 30 июня будет предоставлена еще одна скидка, в дополнительный пятачок — то есть проезд будет стоить 16 рублей.
Понятно, что далеко не у всех туляков есть карты «Мир». А охват города муниципальным транспортом — мягко говоря, не всеобщий. И многим тулякам все-таки придется пользоваться маршрутками по новым, повышенным ценам.
Но с другой-то стороны: наверное, все это теперь дает нам более полновесное право не просто ждать, но и требовать положительных перемен в городском транспорте — наш дополнительный пятачок должен бы этому поспособствовать. Не так ли, господа транспортники?