«ПХ «Лазаревское» призывает власти ужесточить контроль за исполнением мер по защите от африканской чумы свиней

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Также производители призывают туляков не покупать мясопродукты привезенные из областей, в которых выявлены очаги АЧС.

В связи со вступающими 1 марта в силу новыми ветеринарными правилами Минсельхоза крупнейший производитель свинины Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское» призывает региональные власти ужесточить контроль за исполнением нормативов по защите от африканской чумы свиней, запретить стихийную торговлю мясом, а туляков — не приобретать мясопродукты, привезенные из соседних областей, где выявлены очаги АЧС.

С 1 марта вступают в силу новые ветправила Минсельхоза, которые ужесточают требования к владельцам хозяйств по содержанию свиного поголовья. Теперь свиней нужно содержать в специализированных помещениях, без выпаса и возможности доступа к животным других видов. Кроме того, учтен и принцип регионализации: не допускается вывоз продукции свиноводства, не подвергнутой получасовой термической обработке при температуре 70ºС, за пределы региона, признанного неблагополучным по АЧС. При этом на территориях субъектов федерации, свободных от африканской чумы, отбор проб для тестирования поголовья ферм на АЧС предписано проводить дважды в год.

– Мы приветствуем новые правила Минсельхоза, это упреждающая мера должна серьезно снизить опасность АЧС для свиноводческой индустрии. Однако призываем туляков быть бдительными и не приобретать непроверенные мясо и мясопродукты на стихийных рынках и в частных автолавках, особенно из областей, где выявлены очаги АЧС, — говорит гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская.

По ее словам, несмотря на опасность, фермерские хозяйства из зараженных регионов продолжают торговлю мясом свиней и мясопродуктами в других областях, в том числе и Тульской.

В частности, 27 января при торговле мясом и мясной продукцией с автолавки в пос. Лазаревское Тульской области в ходе мероприятия, проведенного Управлением Роспотребнадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, были обнаружены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза при реализации мяса и мясных продуктов, предназначенных в пищу людям. Постановлением Управления частный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 кодекса Российской Федерации.

По официальным данным Россельхознадзора, в прошлом году было выявлено 280 эпизоотических очагов, а уже в этом году в России зарегистрировано 11 пунктов, неблагополучных по АЧС.

В частности, меньше чем за месяц вспышка африканской чумы была зафиксирована в Тамбовской области, в Курской области из-за АЧС уничтожено почти 55 тысяч свиней, а 8 февраля карантин введен в Ферзиковском районе Калужской области.

Кристина Романовская считает, что сейчас очень важно усилить контроль за исполнением новых нормативных актов по зооветеринарной защите по АЧС со стороны производителей, запретить стихийную торговлю свининой, а также обратить внимание на логистические компании, занимающиеся перевозкой мяса и мясопродуктов.

– Фирмы, покупающие свинину для переработки, пользуются услугами перевозчиков, некоторые из которых недобросовестно исполняют свои обязательства по дезинфекции автомобилей. Только нами было выявлено несколько фальшивых актов! — уточнила Кристина Романовская.

Она предлагает также принять дополнительные меры, не позволяющие попадать в магазины и на рынки Тульской области продукции из зараженных регионов.

– Например, в Уфе вирус африканской чумы был обнаружен в печеночном паштете производителя из Белгорода, который уже находился в продаже, а в Калуге — в сервелате, — говорит Кристина Романовская.

В противном случае мясную индустрию может ожидать повторение ситуации 2014 года, когда из-за вспыхнувшей эпидемии африканской чумы только в Тульской области было уничтожено 70% поголовья свиней.

– Мы не понаслышке знаем, что такое АЧС. Во время эпидемии 2014 года ПХ «Лазаревское» потеряло 100% поголовья — свыше 57 тыс. свиней, а ущерб превысил 370 млн рублей. На восстановление свиноводческого комплекса нам потребовалось три года. Но именно тогда на предприятии были обеспечены беспрецедентные для области меры эпидемиологической безопасности, и в 2017 году мы получили заключение о высшем, IV уровне компартмента», — рассказывает Кристина Романовская.

Четыре года назад в племенном хозяйстве «Лазаревское» был внедрен весь комплекс защитных мер, начиная от ежедневного ветеринарного контроля и заканчивая блок-постами на въезде с обязательной дезинфекцией людей и транспортных средств, а также соответствующей организацией питания сотрудников и кормления животных. В создание системы защиты было инвестировано 77 млн руб.

– Сейчас, когда опасность вплотную приблизилась к границам нашего региона, мы приняли решение продавать для своих сотрудников мясо по себестоимости, чтобы у них не было соблазна покупать его на стороне, — уточнила Кристина Романовская.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время на территории Московской и Тульской областей такой уровень компартмента имеет только пять предприятий. Справка о соответствии ПХ «Лазаревское» IV уровне компартмента внесена в автоматизированную информационную систему «Цербер», размещенную на официальном сайте Россельхознадзора (№ в реестре RU-071/HL03626 и RU-071/SL41781). Кристина Романовская надеется, что в столь сложных эпидемиологических условиях предприятий, имеющих самую высокую степень защиты от эпизоотии (IV компартмента), станет больше.

– Да, это дополнительные инвестиции, но все ответственные владельцы свиноводческих хозяйств должны понимать степень опасности АЧС, и принять упреждающие меры, — отмечает Кристина Романовская.