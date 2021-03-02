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16-летний туляк сдал машину знакомого на металлолом
Фото vazbook.ru.

16-летний туляк сдал машину знакомого на металлолом

Предприимчивого парня задержали.

Тульские полицейские установили подозреваемых в краже автомобиля ВАЗ-2105, 2003 года выпуска.

По предварительным данным, 16-летний туляк обратил внимание на «пятерку», принадлежащую его знакомому по учебному заведению. Предположительно, вместе с ранее судимым 25-летним подельником парень вывез автомобиль на эвакуаторе и сдал на металлолом.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили обстоятельства кражи и выяснили личности подозреваемых. Они признались в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

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