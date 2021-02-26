Гражданин Латвии нанес лесному фонду РФ многомиллионный ущерб

Кроме этого, обвиняемому вменяют хранение и сбыт незаконно заготовленной древесины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, с ноября 2018 года по февраль 2019-го обвиняемый Андрей Г. дал указание лесозаготовочной бригаде, которая не знала о незаконности намерений руководителя, вырубить сверх разрешенного Лесной декларацией объема ликвидной древесины породы сосна, береза, липа, дуб. В результате этого лесному фонду Российской Федерации был нанесен ущерб в размере более 31 млн рублей.

Незаконно полученную древесину Андрей Г. хранил на лесном складе, после чего продал ее индивидуальному предпринимателю.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Чернский районный суд для рассмотрения по существу.