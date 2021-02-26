Кому в марте отключат газ: полный список адресов

Фото из архива Myslo.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Кауля, 47, корпус № 1.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 1.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 1.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 2, подъезды №№ 1, 2.

2 марта

с 12.00 до 18.00

- пер. Н. Руднева, 9.

- пр. Ленина, 76.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 2.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 2.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 1.

3 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Маршала Жукова, 10-б.

- ул. Макаренко, 10.

- ул. Макаренко, 12-а.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 3.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 3.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 2, подъезды №№ 3, 4.

4 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Смидович, 1.

- ул. Маршала Жукова, 10-б.

- ул. Макаренко, 4-а.

- ул. Макаренко, 8.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 4.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 2.

5 марта

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 5.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 5.

9 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Кауля, 49, корпус № 1.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 6.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 6.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 1.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 3.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 1.

10 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 2.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 2.

11 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 3.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 4.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 3.

15 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Н. Руднева, 65.

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 1.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 5.

16 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 2.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 5.

17 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Полюсная, 66.

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 3.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 6.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 6.

18 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Полюсная, 66.

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 4.

22 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Полюсная, 66.

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 1.

23 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 2.

24 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 3.

25 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 4.