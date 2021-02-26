Кому в марте отключат газ: полный список адресов
«Тулагоргаз» опубликовал график плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.
В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Кауля, 47, корпус № 1.
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 1.
- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 1.
- ул. Демидовская, 56, корпус № 2, подъезды №№ 1, 2.
2 марта
с 12.00 до 18.00
- пер. Н. Руднева, 9.
- пр. Ленина, 76.
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 2.
- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 2.
- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 1.
3 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Маршала Жукова, 10-б.
- ул. Макаренко, 10.
- ул. Макаренко, 12-а.
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 3.
- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 3.
- ул. Демидовская, 56, корпус № 2, подъезды №№ 3, 4.
4 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Смидович, 1.
- ул. Маршала Жукова, 10-б.
- ул. Макаренко, 4-а.
- ул. Макаренко, 8.
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 4.
- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 4.
- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 2.
5 марта
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 5.
- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 5.
9 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Кауля, 49, корпус № 1.
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 6.
- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 6.
- ул. Ложевая, 133, подъезд № 1.
- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 3.
- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 1.
10 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 133, подъезд № 2.
- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 2.
11 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 133, подъезд № 3.
- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 4.
- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 3.
15 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Н. Руднева, 65.
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 1.
- ул. Ложевая, 133, подъезд № 4.
- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 5.
16 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 2.
- ул. Ложевая, 133, подъезд № 5.
17 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Полюсная, 66.
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 3.
- ул. Ложевая, 133, подъезд № 6.
- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 6.
18 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Полюсная, 66.
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 4.
22 марта
с 12.00 до 18.00
- ул. Полюсная, 66.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 1.
23 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 2.
24 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 3.
25 марта
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 139, подъезд № 4.