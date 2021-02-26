новости
новости
Регистрация
Кому в марте отключат газ: полный список адресов
Фото из архива Myslo.

Кому в марте отключат газ: полный список адресов

«Тулагоргаз» опубликовал график плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Кауля, 47, корпус № 1.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 1.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 1.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 2, подъезды №№ 1, 2.

 

2 марта

с 12.00 до 18.00

- пер. Н. Руднева, 9.

- пр. Ленина, 76.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 2.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 2.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 1.

 

3 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Маршала Жукова, 10-б.

- ул. Макаренко, 10.

- ул. Макаренко, 12-а.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 3.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 3.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 2, подъезды №№ 3, 4.

 

4 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Смидович, 1.

- ул. Маршала Жукова, 10-б.

- ул. Макаренко, 4-а.

- ул. Макаренко, 8.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 4.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 2.

 

5 марта

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 5.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 5.

 

9 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Кауля, 49, корпус № 1.

с 10.00 до 17.00

- 2-й проезд Металлургов, 2, подъезд № 6.

- 2-й проезд Металлургов, 6, подъезд № 6.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 1.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 3.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 1.

 

10 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 2.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 2.

 

11 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 3.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 4.

- ул. Демидовская, 56, корпус № 3, подъезд № 3.

 

15 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Н. Руднева, 65.

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 1.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 5.

 

16 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 2.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 5.

 

17 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Полюсная, 66.

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 3.

- ул. Ложевая, 133, подъезд № 6.

- ул. Октябрьская, 95-а, подъезд № 6.

 

18 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Полюсная, 66.

с 10.00 до 17.00

- ул. Кутузова, 82-а, подъезд № 4.

 

22 марта

с 12.00 до 18.00

- ул. Полюсная, 66.

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 1.

 

23 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 2.

 

24 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 3.

 

25 марта

с 10.00 до 17.00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 4.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:55 0
Другие статьи по темам
Событие
графикгазмарт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дмитрий Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров российских подразделений private banking
Дмитрий Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров российских подразделений private banking
Спасти нельзя убрать: жителей приглашают обсудить судьбу тульского трамвая
Спасти нельзя убрать: жителей приглашают обсудить судьбу тульского трамвая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.