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На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов

На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов

В месте ЧП наблюдается пробка.

Утром 2 февраля в Туле на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса сошел с рельсов трамвай. Вагон основательно развернуло: передние колеса повернули, а задние поехали прямо.

По предварительной информации, никто не пострадал.

UPD в 10.16, комментарий от МКП «Тулгорэлектротранс»: «Трамвай пошел в разрез по путям. Схода не произошло. Сейчас последствия устраняют». 

В месте ЧП на 10.00 наблюдается пробка.

 

В 2020 году таких происшествий было несколько.

Прошлой зимой, возможно из-за нечищеных путей, трамвай сошел с рельсов в Мясново:

Летом на ул. Металлургов «рогатый» потерял колесо:

Это место вообще долгое время считалось «заколдованным»: вагоны здесь сходили с рельсов регулярно. Очевидно, что всё дело было в разбитых грузовиками путях.

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На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов, Фото: 1
На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов, Фото: 2
На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов, Фото: 3
На улице Советской в Туле трамвай сошел с рельсов, Фото: 4
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:58 +5
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