Тульские коммунальщики должны до 20 февраля расчистить дворы от снега

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Такой срок был установлен в рамках совещания в городской администрации.

За два дня в Туле выпала месячная норма осадков, и не все управляющие компании оказались готовы к снежному коллапсу. Жители жаловались на нечищеные дворы и проезды всеми возможными способами – только на портал «Открытый регион 71» поступило более ста обращений. Больше всего нареканий – в адрес УК «РЭМС» и «21 Век».

Представителям управляющих компаний напомнили, что снег во дворах должен быть убран через два часа после снегопада. Очистку необходимо проводить до асфальта, если есть наледь, территорию нужно обработать антигололедными материалами.

За последние два дня сотрудники городского управления административно-технического надзора проверили около 1000 дворов и выявили более 160 нарушений. За несвоевременную уборку должностным лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юридическим – от 200 до 450 тысяч рублей.

Коммунальщикам рекомендовали особое внимание уделить крышам, на которых скопилось много снега, – из-за перепадов температур там образуются сосульки, а в некоторых случаях мягкая кровля трескается под тяжестью снега, что становится причиной протечек. Опасные участки следует обозначить сигнальными лентами и очистить крыши от снега.

Управляющие компании должны расчистить дворы до пятницы. Замглавы администрации Тулы Сергей Шестаков отметил, что будут проведены повторные проверки и коммунальщиков, не выполнивших предписания, оштрафуют.