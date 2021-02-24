В Тульской области более 1000 школьников учатся дистанционно из-за COVID-19

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За неделю на промышленных предприятиях выявлено 30 очагов заболевания.

На заседании оперштаба по коронавирусу глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что за неделю специалисты проверили соблюдение актиковидных требований на 112 объектах.

В суд направлено 10 административных дел, четыре из них касаются приостановления деятельности магазинов. В 18 образовательных учреждениях обнаружены случаи заболевания COVID-19, на промышленных предприятиях выявлено 12 очагов.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 264 воспитанника 12 детских садов, 1072 ученика из 20 школ и 27 студентов колледжей и техникумов.