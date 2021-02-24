Ночью по встречной: автохам на «Ладе» чуть не устроил ДТП на ул. Рязанской

Кадр из видео

Всё произошло в ночь на 21 февраля. Нарушитель двигался по встречной полосе.

Мы публикуем очередное видео, присланное читательницей Еленой в нашу специальную рубрику «Накажи автохама». На этот раз место действия – ул. Рязанская. 21 февраля, около часу ночи автор видео двигалась в районе дома № 22/1.

Простой манёвр едва не закончился столкновением – из-за поворота по встречной полосе внезапной вырулила «Лада Гранта» с номером: Т115ЕА71. Выручила не слишком большая скорость и хорошая реакция – автор видео успела затормозить, а автохам объехал её и продолжил движение.