Кадр из видео
Ночью по встречной: автохам на «Ладе» чуть не устроил ДТП на ул. Рязанской
Всё произошло в ночь на 21 февраля. Нарушитель двигался по встречной полосе.
Мы публикуем очередное видео, присланное читательницей Еленой в нашу специальную рубрику «Накажи автохама». На этот раз место действия – ул. Рязанская. 21 февраля, около часу ночи автор видео двигалась в районе дома № 22/1.
Простой манёвр едва не закончился столкновением – из-за поворота по встречной полосе внезапной вырулила «Лада Гранта» с номером: Т115ЕА71. Выручила не слишком большая скорость и хорошая реакция – автор видео успела затормозить, а автохам объехал её и продолжил движение.
20 февраля, в 07:42, 50 3624 5
11 февраля, в 16:45, 59 3412 10
2 февраля, в 14:25, 25 3244 2
29 января, в 22:15, 56 5349 0
Другие статьи по темам
Место