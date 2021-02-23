В Туле на пожаре в дачном доме пострадал пенсионер

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

23 февраля в 10.03 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в дачном доме в СНТ «Медик» в Туле.

Пять пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 10.10, спустя 15 минут открытое пламя потушили.

В результате происшествия дом сгорел. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, на пожаре пострадал 64-летний мужчина. У него ожоги рук и головы, также он отравился продуктами горения.

Причина происшествия устанавливается.