Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.
В Туле на пожаре в дачном доме пострадал пенсионер
Мужчину госпитализировали с ожогами.
23 февраля в 10.03 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в дачном доме в СНТ «Медик» в Туле.
Пять пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 10.10, спустя 15 минут открытое пламя потушили.
В результате происшествия дом сгорел. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, на пожаре пострадал 64-летний мужчина. У него ожоги рук и головы, также он отравился продуктами горения.
Причина происшествия устанавливается.
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