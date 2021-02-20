Тульских молодожёнов подготовят к семейной жизни

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В Тульской области пройдут занятия для вступающих в брак под названием «Готов к семейной жизни». Тренинги проводятся по инициативе министерства труда и социальной защиты региона на площадках Комитета ЗАГС. Будущих супругов научат взаимодействию друг с другом, разрешению и предотвращению семейных конфликтов.

– Готовность к браку во многом определяет его успех. Полученные на тренинге знания пригодятся молодоженам и сделают их жизнь успешной и благополучной. Спорные конфликтные ситуации могут возникнуть в любой семье, важно научиться их конструктивно решать, – отметила замминистра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.

Для эффективности практической части количество участников ограничено до 15 человек. Рекомендуется участвовать парами, обоим новобрачным, но допускается участие одного представителя от будущей семьи.

Участники смогут выстроить личностные границы и научиться решать конфликтные ситуации. А также начнут формировать культуру обращения к медиаторам и семейным психологам. С 2018 года в таких тренингах приняли участие более 800 человек.