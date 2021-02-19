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Тульские КВНщики взяли главный приз на Кубке Москвы

Тульские КВНщики взяли главный приз на Кубке Москвы

Речь идёт о «Сборной бывших». Ещё одна тульская команда – Сборная матерей «Рожала, знаю!» –стала чемпионом Юго-западной лиги КВН.

Тульские КВНщики успешно начали этот год. Команда «Сборная бывших» завоевала сразу две награды на Кубке Москвы. Наши ребята выиграли малый Кубок в категории «Бытовой юмор» и взяли главный приз фестиваля.

По итогам игры член жюри Сан Саныч Масляков отметил, что каждый победитель фестиваля претендует на участие в Высшей лиге КВН. По нашей информации, «Сборная бывших» выступит в Вышке уже в следующем сезоне.

- Схема Кубка была максимально интересной. Все команды разделили по жанрам, стилю (ну, что-то в этом духе). «Бывшие» оказались в группе «бытовой юмор». Мы забрали сразу два кубка. Всем спасибо за поддержку. Всех любим, — написали ребята в своей группе ВКонтакте.

Трансляцию Кубка Москвы покажут после международного фестиваля «КиВиН-2021», который пройдет с 11 по 22 марта в Сочи.

Еще одна наша команда - Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» - при поддержке вице-чемпионов ТОП-Лиги «Шиворот-навыворот» завоевала бронзовые медали международной Лиги МС КВН, а также стала чемпионом Юго-Западной Лиги КВН.

- Для нас это не просто победа, а принципиальный момент. То, о чем мы мечтали с ноября 2019-го, когда в прошлом в финале ЮЗЛ заняли второе место. Теперь для полного комплекта курских медалей нам не хватает только бронзы, — написали девчонки в группе ВКонтакте.

Кстати, по нашей информации, «Рожала, знаю!» станет участницей телешоу «Лига смеха» на телеканале СТС.

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