В Новомосковске подросток подставил своего обидчика, «заминировав» школу

17 февраля в полицию Новомосковска поступило сообщение о том, что школа № 17 заминирована. Как пишет канал «Тула. Экстремизм», силовики оперативно эвакуировали более 800 человек.

При проверке здания ничего опасного обнаружено не было. Как выяснилось, ложное сообщение об угрозе взрыва отправил один из учеников. Он сделал это с телефона своего одноклассника, которому хотел отомстить за старую обиду.